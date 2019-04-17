Erdoğan'dan 'kıdem tazminatı' açıklaması

AKP'nin kıdem tazminatına yönelik saldırı hazırlığı sürerken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kimsenin mağdur edilmesini istemiyoruz. Bu konunun üç ayağı var, mutabakat esastır, tüm boyutlarıyla istişare ederek karar vereceğiz' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Saray'da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türk-İş Başkanı Ergun Atalay, Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan, Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, Türkiye Kamu-Sen Başkanı Önder Kahveci, TİSK Başkanı Kudret Önen, TESK Başkanı Bendevi Palandöken, Ekonomi Politikaları Kurulu üyeleri Cemil Ertem, Meltem Taylan Aydın ile Başdanışman Yiğit Bulut ile buluştu.

Seçimden hemen sonra emekçilerin kıdem tazminatı hakkının gaspı gündeme gelirken, Erdoğan'ın yandaş sendika temsilcilerinin de yer aldığı buluşmada konuya ilişkin, “Hiç kimsenin mağdur edilmesini istemiyoruz. Bu konuda mutabakat esastır. Aile Bakanı ile oturup tüm boyutlarıyla değerlendirip, istişareyle karar vereceksiniz. Tüm tarafların mutabakatını dikkate alacağız. Bu işin üç ayağı var: İşçi, işveren ve hükümet. Üç ayağı da mutabakata varacak bu konuyu çözeceğiz” dediği öğrenildi.

3600 EK GÖSTERGE AÇIKLAMASI

Seçimlerden önce gündeme gelen 3600 ek gösterge konusu da toplantıda konuşulan bir başka konu oldu. TBMM çalışmaya başlar başlamaz ilk ele alınacak konulardan birinin 3600 ek gösterge olacağını kaydeden Erdoğan da “Bunların hepsi Meclis’te konuşulur. İlk gündeme gelecek konulardan birisi bu mesele olacak” açıklamasını yaptı.