Erdoğan'dan Kıbrıs harekatının yıldönümünde 'sondaj' mesajı

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs harekatının 45. yıl dönümüne hitaben bir mesaj yayımladı. Mesajda Doğu Akdeniz krizine ithafen ‘Bölgenin zenginliklerinin sadece kendilerine ait olduğunu zannedenler, karşılarında Türkiye ve KKTC'nin kararlılığını bulacaktır’ denildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs harekatının yıl dönümüne ilişkin bir mesaj yayımladı. Kıbrıs harekatının 45. yıl dönümünde KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya kutlama mesajı gönderen Erdoğan, “Türkiye, Ada'da adil ve kalıcı çözümün sağlanması için, Doğu Akdeniz'de gerginliğin değil, barışın hüküm sürmesi için tüm imkanlarını kullanacak" ifadesinde bulundu.

Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin Avrupa Birliği'yle yaşadığı sondaj krizine ithafen Erdoğan'ın mesajında, “Ada'nın ve bölgenin zenginliklerinin sadece kendilerine ait olduğunu zannedenler, karşılarında Türkiye ve KKTC'nin kararlılığını bulacaktır.” sözleri yer aldı.