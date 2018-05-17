Erdoğan'dan kendisine oy vereceklere: Bazı mahfiller...

24 Haziran seçimlerinde AKP tabanında bir bölümün cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'a oy vereceği, meclis seçimlerinde ise tepki olarak AKP'ye oy vermeyeceğine ilişkin tartışmalar sürerken, Erdoğan'dan 'münafıklar çetesi' çıkışı sonrası bir açıklama daha geldi.

AKP'li yazarlar arasında devam eden "Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'a oy verecek ama Meclis'te AKP'ye oy vermeyecek bir kitle var" tartışmasına "münafıklar çetesi" sözleriyle dahil olan Erdoğan, konuya ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

"Biz Cumhur İttifakı olarak yola çıktık. Bu işin bozulmasına fırsat vermeyiz. 'Cumhurbaşkanlığı'nda Erdoğan'a oy verin, aşağıda kime oy verirseniz verin' şeklinde bir mantık olamaz" diyen Erdoğan, "Kimse aramıza nifak sokamaz. O dediğiniz yaklaşımı bazı mahfiller işlemeye çalışsalar da başarılı olamazlar. Ayrışmaya gitmemizin anlamı yok. Teşkilatımıza, 'Tabanda partinize sahip çıkacaksınız' diyoruz. İttifak konusunda kararlılığımız son derece net. Sayın Bahçeli'ninki de net. Cumhur İttifakı olarak seçeceğimiz Cumhurbaşkanının güçlü olabilmesi için, parlamentoda da güçlü olmak gerektiğini biliyoruz. 'Bunun için gerekli desteği vermeniz lazım' diyoruz. Arkadaşlarımız da bunu işliyorlar. BBP'yi de Cumhur İttifakı bünyesine dahil ettik. BBP adayları bu seçimlere bizim partimizden girecek" ifadelerini kullandı.