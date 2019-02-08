Erdoğan'dan kadro isteyen işçilere: Toplantıyı provoke etmeyin, biz Cudi'de mücadele ederken söylediklerinize bakın

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sivas'taki mitinginde KİT'lere kadro talebinde bulunan yurttaşları hedef aldı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Sivas'ta düzenlediği mitingde KİT'lere kadro isteyen yurttaşlara sert sözlerle yüklendi.

Erdoğan'ın konuşması sırasında KİT'lere kadro diyen yurttaşlara, "KİT falan hepsinin kadrosunu verdik. Bu toplantıyı provoke etmeyin. Alışılmış bir lider değilim, olmadım da" dedi.

Erdoğan, "Bizler Cudi'de, Tendürek'te mücadeleyi verirken, sizin söylediklerinize bakın. Ne diyorlar domates, ne diyorlar patates, düşünün ya düşünün bir merminin fiyatı nedir? Bizi George, Hans bir yerlerden vurmak istiyor. Bunlar da ona ön ayak oluyorlar" diye konuştu.





BBP'YE TEPKİ: SAKIN İNANMAYIN

"Birileri çıkıyor Muhsin kardeşimi istismar etmek suretiyle Sivas’ta belediyeyi alma gayretine giriyor" diyen Erdoğan, 24 Haziran seçimlerinde kendilerine destek veren BBP'yi eleştirirken, "Şu ana kadar Sivas’a verilmiş hizmetleri veren bir AK Parti iktidarı var. Bizi yollara düşüren bu Sivas hasretidir. Sivas’ın gönlünde nifak değil birlik beraberlik duyguları filiz vermiştir. Bazı dedikodular oluşturuyorlar neymiş AK Parti adayını çekecekmiş sakın bu yalanlara, dedikodulara, fitneye aldanmayın. Biz sıradan bir mahalle partisi değiliz. Bizim şu anda Cumhur İttifakımızın iki ayağı vardır. AK Parti ve MHP. Cumhur İttifakının içinde başka parti yoktur. Bizimle rastgele bir fotoğraf çekilip bu fotoğrafı sağda solda istismar etmeye çalışanlara inanmayın" ifadelerini kullandı.