Erdoğan'dan 'Kadir Mısırlıoğlu' için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadir Mısırlıoğlu'nun ölümünün ardından taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün gece ölen yazar Kadir Mısıroğlu için başsağlığı mesajı paylaştı.

Erdoğan, mesajında "Ülkemizin önemli tarihçi yazarlarından biri olan Kadir Mısıroğlu'nun vefatını teessürle öğrendim. Sayın Mısıroğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadesini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ise, "Ülkemizin yetiştirdiği önemli tarihçilerden, güzel insan, baba dostu Kadir Mısıroğlu Hakk'ın rahmetine kavuştu. Rabbim mekanını cennet, yakınlarına sabrı cemil ihsan eylesin. Tüm sevenlerinin başı sağ olsun" dedi.