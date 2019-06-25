Erdoğan'dan 'kabine revizyonu' sorusuna yanıt

23 Haziran seçimleri sonrası Erdoğan'ın bakanları yenileyeceği iddiası gündeme gelirken, konuya ilişkin ilk açıklama geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Haziran seçimleri sonrası "kabine revizyonu" sorusunu yanıtladı.

Gazetecilere açıklamada bulunan Erdoğan, ''Öyle bir şey yapılması gerekiyorsa onu biz yaparız. Hele hele bu vatanı sevenler olarak bunları gündemde tutmak şık degil. Dışarıdan dayatmayla kabine değişikliği olmaz'' ifadesini kullandı.

Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığı bünyesinde yeni yönetim sisteminin bir yıllık uygulama sonuçları, eksikleri, aksaklıkları ve geliştirilmesi gereken yönleriyle ilgili bir kapsamlı çalışma başlattık. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay Bey'in koordinasyonunda ilgili tüm kesimlerin katılımıyla bu değerlendirme çalışmasını gerçekleştireceğiz" diye konuştu.