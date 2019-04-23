Erdoğan'dan kabine değişikliği yorumu: İstikrar kalmaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine değişikliği iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı Trump ile bugünlerde görüşme olabileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Meclis'te düzenlenen resepsiyonda kabine değişikliği iddialarına ilişkin "Birileri istedi diye yaparsak istikrar kalmaz" dedi.

Resepsiyonda gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, kabine değişikliği iddiasıyla ilgili olarak, "Hiçbir zaman bununla ilgili açıklama yapmadım. Medya veya birileri istedi diye eğer kabine değişikliği yoluna gidecek olursak, bu ülkede istikrar diye bir şey kalmaz. Eğer bir değişme gerekiyorsa gerektiği zaman onu zaten yaparız ama birilerinin siparişi üzerine ben kabine değişikliğine hiçbir zaman gitmem böyle bir adetim yok" şeklinde konuştu.

YSK'nın İstanbul seçimlerine ilişkin kararını yorumlayan Erdoğan, "Karara yönelik herhangi bir yoruma girmeyeyim. Şu anda aklımda kaldığı itibarıyla 9 maddede itiraz vardı. Diğer 8'i üzerinde de onların incelenmesine ayrıca karar vermişler. 8 maddenin de incelenmesini şu anda izliyoruz. Onlar da tabii çok çok ciddi başlıklar. Onlar da incelendikten sonra nihai kararı bekleyeceğiz" dedi.

Erdoğan ayrıca, "Türkiye İttifakı, Cumhur İttifakı'nın farklı bir versiyonudur. Biz şu anda 82 milyonu ayırarak konuşamayız. 82 milyonu biz bir ittifak içerisinde 'tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet' olarak topluyoruz. Kastımız da budur" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "ABD Başkanı ile bugünlerde görüşmemiz olabilir" dedi.