Erdoğan'dan İstanbul toplantısı: Hepsi oradaydı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul seçimlerinin iptal edilmesinin ardından Binali Yıldırım ile iki saat süren bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeye Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da katırken, Yıldırım daha sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve AKP Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda kendisini karşılayan Binali Yıldırım'ı makam aracına alarak il başkanlığına geçerek burada iki saat süren bir görüşme gerçekleştirdi. Hürriyet'in haberine göre, il binasına gelenler arasında Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak da yer aldı. Erdoğan yaklaşık 2 saat burada kaldıktan sonra ayrıldı. Binali Yıldırım, Erdoğan’ı uğurladıktan sonra bina önünde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ve AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ile bir süre sohbet etti. Görüşme yaklaşık 2 saat sürdü.