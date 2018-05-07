Erdoğan'dan İnce'ye yanıt: Saray değil parti binası

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce, diğer adaylarla görüşme için randevu talep edeceğini açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kendilerini partimde kabul edebilirim' yanıtı geldi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, dün Gemlik'te düzenlediği mitingde diğer cumhurbaşkanı adaylarıyla görüşmek için randevu talep edeceğini, HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ı da Edirne Cezaevi'nde ziyaret edeceğini açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı kastederek "Saraya çağırırsa oraya da giderim" demişti.

Erdoğan'dan İnce'ye yanıt geldi. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vuçiç ile ortak bir basın toplantısı düzenleyen Erdoğan, İnce'yi AKP'de kabul edebileceğini söyledi. "Ben televizyonlarda tartışma olaylarına kesinlikle girmek istemiyorum. Ancak partimde kendilerini kabul edebilirim" dedi.