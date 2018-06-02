Erdoğan'dan İnce'ye yanıt: Millet sana apolet sökecek fırsatı vermez

Konya mitinginde partililere hitap eden AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye "Millet sana apolet sökecek fırsatı vermez" yanıtını verdi.
Konya mitinginde partililer hitap eden AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye yanıt verdi.
İnce'nin, Erdoğan'ı alkışlayan 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel hakkında "Apoletlerini sökeceğim" çıkışına Erdoğan'dan yanıt geldi.
Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:
- Biz gittiğimiz yerlerde yaptıklarımızı yapacaklarımızı anlatıyoruz. Onlar yıkacağız diyorlar, eskiye döneceğiz diyorlar. Milletvekillerimizi hırsız olarak itham edecek kadar ileri gidiyorlar. Bunlarda kayış attı. Senin partinin milletvekilleri de hırsız o zaman. Ben de buradan bütün milletvekillerine sesleniyorum; bu İnce'ye dava açın. Ben zaten bir dava açtım.
- Hızlarını alamayıp milli iradenin tecelligahı olan Meclisi, burada görev yapan milletvekillerimizi hırsız olarak itham edecek kadar ileri gidiyorlar. Milletvekillerine nasıl bu ifadeyi kullanırsın. Sen de hırsızsın o zaman.
- Ülkenin ve milletin hayrına tek söz söylemeyenler baktılar ki bize diş geçiremiyorlar şimdi terörle mücadele kahramanlarımıza saldırıyorlar.
- Bugün yeni bir herze daha yumurtladı. Malatya'ya gittiğimde esnaf odası bir iftar yaptı. Şahsımın bulunduğu iftar sofrasına 2. Ordu Komutanımızın katılmasından rahatsız olmuş. Haddini öyle aşıyor ki Metin Temel Paşamızın apoletlerini söküp emekli edeceğini söyleyecek kadar muvazeneyi kaybediyor. Malatya'daki iftar, parti iftarı değil. Metin Temel paşamızla çok yakın bir hukukumuz var. Muharrem İnce millet sana onun apoletlerini sökecek fırsatı vermez.
- 24 Haziran'da yeni yönetim sistemine güzel bir başlangıç yapacağız. Biz yaparız onlar laf yapar. Sayın İnce sen Konya'yı bilir misin? Bay Kemal bilir mi? Konya'ya son 16 yılda 47 katrilyon yatırım yaptık. Bay Kemal senin genel müdür olduğun hastanelerde benim vatandaşım can çekişirken sen ben ne yapayım diyordun.
- Biz proje üretiyoruz, onlar laf üretiyor. Ne diyor şimdi Bay Kemal'in adayı, 'Biz bu işlerle uğraşmayız.' O zaman niye aday oldun? Biliyorlar, nasıl olsa yaparsa AK Parti yapar. Kazanmayacaklarını da biliyorlar.