Erdoğan'dan İnce'ye televizyon yanıtı: Üzerimizden reyting sağlayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce'nin 'Televizyonda karşıma çık' çağrısına yanıt verdi. Erdoğan, İnce'nin 'kendisi üzerinden' reyting sağlamaya çalıştığını iddia etti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kanal 7 ve Ülke TV ortak yayınıyla ekrana gelen İskele Sancak Özel programında gündeme ilişkin soruları cevaplandırıyor. Sakarya'da patileri kesilen yavru köpeğin ölümüyle ilgili olarak hayvan haklarıyla ilgili yeni yaptırımları ve düzenlemelerin seçim sonrası yürürlüğe gireceğini söylerken CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin "Televizyonda karşıma çık" çağrısını da yanıtladı: "Üzerimden kendisine reyting sağlamaya çalışıyor.'

Erdoğan, Sakarya'da patileri kesilen yavru köpeğin ölümüne ilişkin, "Bu olayda da bunlara bizim mesafeli veyahut da bir müsamaha göstermek mümkün değil. Yani bizim için bu noktada bir insan ölümü neyse buna da böyle bakıyoruz. AK Parti olarak, Hayvanları Koruma Kanunu'nu biz çıkarttık. Meclis'in yoğunluğu nedeniyle gündeme getirilmeyen hayvan haklarıyla ilgili yeni yaptırımları ve düzenlemeleri içeren hükümet tasarısını da inşallah seçim sonrası dönemde süratle yürürlüğe sokacağız" açıklamasında bulundu.

Yeni düzenleme ile kanunun yasak fiillere ilişkin idari para cezalarında önemli oranda artışa gidildiğini belirten Erdoğan, "Sahipli veya sahipsiz hayvanlara acımasız ve zalimce muamelelerde bulunmak veya eziyet etmek ve hayvanları birbirine zarar verecek şekilde dövüştürmek fiilen suç haline geliyor. Sahipli hayvanlar bakımından sahibinin şikayeti üzerine, sahipsiz hayvanlar bakımından ise Orman ve Su İşleri Bakanlığının yazılı başvurusu üzerine soruşturma ve kovuşturma yapılabiliyor. Böyle bir süreci başlatmış olacağız. Dolayısıyla biz bu işleri sahipsiz bırakmayacağız" diye konuştu.

'ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİNİN YERİ SANDIK'

Suruç'taki saldırıyı değerlendiren Erdoğan şu açıklamalarda bulundu:

"Bu yaklaşım PKK'nın artık alışılmış yaklaşımı. Hele hele bunlar Şanlıurfa'da böyle bir şeyi hiç hazmedemiyorlar. Bu mudur özgürlük mücadelesi? Eğer samimiyseniz, dürüstseniz öyle Hans'ı, George'u, bilmem neyi, arkana almak suretiyle gelip de özgürlük mücadelesi verme. Özgürlük mücadelesinin tek yeri var, sandık. Sandıkta özgürlük mücadelesini ver."

'UTANMADAN SIKILMADAN TELEVİZYONA DAVET EDİYOR'

Erdoğan, İnce'yle ilgili, "Utanmadan sıkılmadan televizyona davet ediyor. Üzerimizden kalkıp reyting sağlayacak kendine. Biz seni muhatap alır mıyız?" dedi.

Erdoğan'ın katıldığı televizyon programlarının reytinglerinin dizilerin tekrarlarının gerisinde kaldığı haberleri daha önce basında yer almıştı.