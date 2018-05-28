Erdoğan'dan İnce'ye 'Pensilvanya' yanıtı: İspat et

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin 'Erdoğan partiyi kurmadan önce icazet almak için Pensilvanya’ya gitti' sözlerine yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Akhisar mitinginde gündeme dair açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan, konuşmasında CHP cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin "Erdoğan partiyi kurmadan önce icazet almak için Pensilvanya’ya gitti" açıklaması için "İspat etmen gerekir" dedi.

'DAİMA HİZMET SİYASETİ OLMUŞTUR'

Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları:

"Bizim siyasetimiz daima hizmet siyaseti olmuştur. Biz milletimize efendilik taslamaya değil. Hizmetkar olmaya geldik. Bugüne kadar hep bu anlayışla çalıştık. 24 Haziran'da milletimizden yeniden hizmet için, yatırım için, proje için destek istiyoruz. Cumhurbaşkanlığı'nda şahsımı, Meclis'te AK Parti'yi desteklemeye hazır mıyız? Birileri laf yapar, biz icraat yaparız. Şu stadın güzelliğine bak. Akhisarspor'umuz tarihinde ilk defa Türkiye Kupası'nı kazanarak böyle bir stadı hak ettiğin gösterdi. Gerçekten kimsenin beklemediği bir şampiyonluğu Türkiye Ziraat Kupası'nı kazandılar ve Akhisar'a getirdiler. 100 milyon liralık bir maliyetle şehrimize kazandırdığımız 12 bin kişilik Akhisar Stadımızın bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum. Hükümete geldiğimizde mevcut statların büyük bölümünün günümüz ihtiyaçlarını karşılamayacak durumda olduğunu gördük. Şimdi Akhisar, uluslararası futbol maçlarına katılacak. Buraya uluslararası camiadan kulüpler gelecek. Nereden nereye değil mi? İşte bunun üzerine büyükşehirlerimizden başlayarak statlarımızı yenilemeye karar verdik. 37 stattan 11'i tamamladık 17'sinin inşaatı devam ediyor. İşte AK Parti budur."

'SEN NEREDE GEZİYORSUN YA?'

"Ana muhalefetin ccumhurbaşkanı adayı böyle 'yatırım matırım anlamam' diyor zaten. Doğru anlamaz. Ne diyor? Yerli otomobil için ne diyor? "Sayın Erdoğan 20 yıl geriden geliyor" diyor. Şu hale bak ya. Yani bu ülke yerli otomobilini üretecek. Kim yapacak bunu? Bu ülkenin devleri yapacak. Ve 20 yıl geriden geldiğimi söylüyor, vah zavallı vah. Ya sadece otomotiv ihracatından biz 30 milyar dolar kazandık. Ey İnce sen nerede geziyorsun ya? Bir de daha ileri gitmiş. Kanal İstanbul'a başlamam diyor. Ya zaten senin mensubu olduğun partinin geçmişinde de böyle bir şey yok. Bu CHP'nin bu ülkede bir dikili ağacı var mı? Yok. Bay Kemal'e ne diyordu? "Bir seçime girdin kaybettin, ikiye girdin kaybettin, üçe girdin girdin kaybettin, dörde girdin girdin kaybettin. Kaybettin, kaybettin, kaybettin. Şu hale bak ya, kendisi aday olmuyor. Cumhurbaşkanlığına aday gösterdiği şahsı şu çağırışa bak. "Muharrem gel gel" diyor. Ve işi küçümsüyor. Seçim beyannamesini cumhurbaşkanı adayı okumuyor. Kim ediyor? Genel başkan ediyor. Bu işe ne kadar önem verdiğini gösteriyor."

'İSPAT ETMEZSEN NAMERTSİN'

"Şimdi bir şey daha söyledi. AK Parti'yi kurarken Pensilvanya'ya gittin mi gitmedim mi? Şimdi İnce ben sana buradan nasihatte bulunayım. Sen siyasette daha çok çok çıraksın. Ama bir şey daha söyleyeyim. Siyaset dürüstlük ister. Senin genel başkanın yalancı. Ama sen de erkenden bir şeyler kaptın, başladın yalana. Benim Pensilvanya'ya giderek izin almak suretiyle AK Parti'yi kurduğumu söylersen bunu ispat etmen gerekir. Böyle bir şey de söz konusu değil. Sen madem ki böyle bir iddiada bulunuyorsun, ispat etmen gerekir. İspat etmezsen namertsin. Senin başkanın da, sen kendin de siz hangi partiyi kurdunuz ya? Yanımda olanlar varmış. Onları ben cevap vermeden açıklayamıyormuş. Ben cevap verdiğimde açıklayacakmış. Tamam ben cevabı verdim. Hadi açıkla. Ben kiminle gittim Pensilvanya'ya. Açıklamazsan namertsin. Demek ki yalanda genel başkanının yanında iyi yetişmiş."