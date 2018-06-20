Erdoğan'dan İnce'ye: Oy uğruna bol bol camilerde fotoğraf çektiriyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce için 'oy uğruna bol bol camilerde fotoğraf çektiriyor' diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin "bugüne kadar terör örgütleriyle ilgili hiçbir açıklamasının duyulmadığını" öne sürerek, “Başörtülü kızlarımızın önünü Bay Kemal ve Bay Muharrem altına imza attıkları, Anayasa Mahkemesine götürdükleri evraklarla kesmediler mi. Şimdi de utanmadan diyor ki, ‘Başörtüsü sorununu ben çözdüm.’ Siz başörtü düşmanısınız. Şimdi oy uğruna bol bol camilerde fotoğraf çektiriyor” dedi.

Erdoğan, İnce'yle ilgili şunları söyledi:

"Geçen gün, ‘Ben sık sık camiye gidemiyorum ama her gün Cuma kılıyorum’ dedi. Duydunuz mu bunu. Ona göre, 24 Haziran’da gereken dersi Osmanlı tokadıyla vurun. Anlaşılan seçim maratonu Bay Muharrem’e yaramadı, yorgun düştü. Şimdiden araba hararet yaptı, motor su kaynattı. Daha iki ay olmadın sıkıntı ortada. Allah aklına fikrine mukayyet olsun. Rabbim bir an önce Bay Muharrem'i bu eziyetten kurtarsın. Yine de dua ediyorum, beddua değil. Sizin oylarınız üzerinden kabzımal pazarlığı yapanlara, oylarınızı birilerine peşken çekenlere cevabı yine sandıkta vereceğinize inanıyorum. 24 Haziran günü bu milletin iradesini çantada keklik görenlere, bir ver altı al diye pazarlayan siyaset simsarlarına bekledikleri fırsatı vermeyeceğiz.”

