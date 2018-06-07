Erdoğan'dan İnce'ye: Muharrem, aramızda böyle bir fark var, bunu da öğren

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'daki mitinginde Muharrem İnce'yi hedef alarak; 'Ben aynı zamanda silahlı kuvvetlerin başkomutanıyım. Muharrem, aramızda böyle bir fark var, bunu da öğren' dedi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AKP'nin Hatay mitinginde konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

- CHP'nin genel başkanlık yarışını kaybetmiş şahıs, hiç yüzü kızarmadan ülkeyi yönetmeye talip oluyor.

- Ben aynı zamanda silahlı kuvvetlerin başkomutanıyım. Muharrem, aramızda böyle bir fark var, bunu da öğren. Afrin'e operasyon emrini veren de benim. Anayasanın bana verdiği yetkiyi kullanmayacak mıyım, yahu? Kullanırım.

- (Hatay'a altyapı yatırım projelerini sıraladıktan sonra) İnce böyle şeyler anlattı mı, o bilmez ki, o çırak bile değil, kalfa bile değil.

- (İnce'nin her seçimde AKP'ye yenildiği halde CHP Genel Başkanı kalmaya devam ettiği için Kılıçdaroğlu'nu sert dille eleştirdiği, 'CHP Genel Başkanı doğal cumhurbaşkanı adayıdır, kaçamaz' dediği kayıtları dinlettikten sonra) İnce, 24 Haziran'da seçimi kaybedersen ne yapacaksın, onu söyle! Sen 24 Haziran'da kaybettikten sonra bırakıp gidebilecek misin, göreceğiz… Ama Bay Kemal yapmadı, sen de Kılıçdaroğlu'nun öğrencisisin, sana güvenmiyoruz.* Bay Muharrem'in, Bay Kemal'in ağzından terörle mücadeleyi duydunuz mu? Zaten seçim bildirgelerinde de terörle mücadeleye yönelik bir şey bulamazsınız.