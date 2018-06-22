Erdoğan'dan İnce'ye: Aman yarabbi nasıl küfürlü konuşmalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Kartal'da düzenlediği seçim mitinginde Muharrem İnce'yi hedef aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kartal'da düzenlediği seçim mitinginde açıklamalarda bulundu.

"Suyumuz var mıydı, her taraf delik deşik miydi? Yollarımız var mıydı? Ya buraları bir ilçe haline getiren biziz" iddiasında bulunan Erdoğan, "Şu anda CHP zihniyeti burada. Nasıl memnun musunuz? Var mı hizmet?" ifadesini kullandı.

Muharrem İnce'ye ait olduğu ileri sürülen ses kaydına ilişkin konuşan Erdoğan, "Devletin memuruyla bakıyorsunuz, aman yarabbi. nasıl küfürlü konuşmalar. Bunlardan cumhurbaşkanı adayı olur mu?" dedi.

Erdoğan, "Ne diyor, onun şöyle ücreti var, bunun böyle ücreti var. Kardeşim öyle veya böyle sen işine gelen köprüden geç. O pahalı olandan geçme, onu biz özel sektöre yaptırdık, bu kaynakların çeşitlendirilmesidir. Parası olan özel sektörün, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçer, diğerleri diğerlerinden geçer. Bay Muharrem sen onlardan geç" ifadelerini kullandı.