Erdoğan'dan İmamoğlu'na: Ayarımda değil...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Haziran seçimi sürecinde Ekrem İmamoğlu'nu değil Kılıçdaroğlu'nu muhattap alacağını söylerken, İmamoğlu için 'ayarımda değil' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Haziran'da yeniden yapılacak İstanbul seçimlerine ilişkin ilginç bir açıklamada bulundu.

Hürriyet'ten Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ekrem İmamoğlu’nu değil, Kılıçdaroğlu’nu muhatap alacağını belirtirken, Erdoğan’ın “Ekrem İmamoğlu benim ayarımda değil. Benim muhatabım Kılıçdaroğlu olur. Ben söylerim o cevap verir, o söyler ben cevap veririm” dediğini aktardı.

Selvi, YSK'nin bugün açıklaması beklenen gerekçeli kararla taşların yerine oturmayacağını, muhalefet şerhleriyle yeni bir tartışmanın başlayacağını söyledi.