Erdoğan'dan ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim sonuçlarının ardından açıklamada bulundu.

24 Haziran seçimleri sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk açıklamasını yaptı.

Seçim sonuçları sonrası kendisinin cumhurbaşkanı olduğunu ve Cumhur İttifakının çoğunluğu aldığını belirten Erdoğan, "Seçimlerin büyük bir olgunlukla tamamlanmasından memnuniyet duyuyoruz. Tüm adayları tebrik ediyorum. Hiç kimsenin seçim sonuçlarına gölge düşürerek ülkemiz demokrasinin gücüne zarar vermeyeceğini umut ediyorum" dedi.

Erdoğan, "Milletimiz ülkemize bir istikamet belirlemiştir. Artık Meclisimizle beraber çok daha fazla çalışmalıyız. Buradan tüm milletime verdiğim sözü bir kez daha söylemek istiyorum: Yaptığımız mücadele devam edecektir" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN, OY ÇUVALLARI TAŞINIRKEN KONUŞTU

Öte yandan seçim kurullarına halen oy çuvalları taşınmaya devam ediyor.

Erdoğan'ın açıklama yaptığı sırada, Türkiye'nin üçüncü büyükşehiri İzmir'de Bornova ve Konak ilçe seçim kurullarına oy çuvalları taşınmaya devam ediyordu.

Konak Seçim Kurulu önü

Bornova Seçim Kurulu önü