Erdoğan'dan İdris Naim Şahin'e: Gittiği her kapıdan kovulan bu taklacı...

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, eski İçişleri Bakanı ve Saadet Partisi'nin Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı İdris Naim Şahin'i eleştirerek, 'Bu kişi Ordu'ya yapılan her işe sahip çıkıyormuş. Sen kimsin ya? AK Parti'nin gücünü, imkanlarını, hizmetlerini kendilerine mal edenler, en başta Ordu'ya, sizlere saygısızlık ediyor demektir. Bu şehre ne yapılmışsa altında sadece ve sadece AK Parti'nin ve onunla yol yürümeye devam eden kadroların imzası vardır. Gittiği her kapıdan kovulan bu taklacıya 31 Mart'ta öyle bir ders verin ki bir daha karşınıza çıkmaya yüz bulamasın' dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ordu mitingindeki konuşmasında, "Paçasını terör örgütlerine kaptırdığı için davamıza maalesef aykırı düşen birisi utanmadan, sıkılmadan benim dostum olduğunu söyleyerek oy devşirmeye çalışıyormuş. Beraber yola çıkarsın ama yolda eğer arkadaşını satarsan o zaman Ordulu ona ne deneceğini çok iyi bilir" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Saadet Partisi'nin Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'i eleştirdi.

'SEN KİMSİN YA?'

Erdoğan, "Bu kişi Ordu'ya yapılan her işe sahip çıkıyormuş. Sen kimsin ya? AK Parti'nin gücünü, imkanlarını, hizmetlerini kendilerine mal edenler, en başta Ordu'ya, sizlere saygısızlık ediyor demektir. Bu şehre ne yapılmışsa altında sadece ve sadece AK Parti'nin ve onunla yol yürümeye devam eden kadroların imzası vardır. Gittiği her kapıdan kovulan bu taklacıya 31 Mart'ta öyle bir ders verin ki bir daha karşınıza çıkmaya yüz bulamasın" dedi.

Ordu'da konuşan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Paçasını terör örgütlerine kaptırdığı için davamıza maalesef aykırı düşen birisi utanmadan, sıkılmadan benim dostum olduğumu söyleyerek oy devşirmeye çalışıyormuş. Terör örgütüyle birlik olup bize parmak sallayan bir kişiyle ne dostuluğumuz, muhabbetimiz olur.

Beraber yola çıkarsın ama yolda eğer arkadaşını satarsan o zaman Ordulu ona ne deneceğini çok iyi bilir. Gittiği her kapıdan kovulan bu taklacıya 31 Mart'ta öyle bir ders verin ki bir daha karşınıza çıkmaya yüzü olmasın."

'KARABASAN GİBİ ÇÖKMEYE HAZIRLANIYORLAR'

"Bizde muhabbet pazara kadar değil, mezara kadar mezara… Terör örgütüyle bir olup bize parmak sallayan kişiyle bizim ne muhabbetimiz ne de dostluğumuz olur. Dava adamı olmak pazara kadar olmaz, ölene kadar olur.

Arkalarına terör örgütlerini, karanlık güçleri alan birileri her seçimde olduğu gibi bu sefer de ellerini ovuşturarak seçim sandığından çıkacak sonucu bekliyorlar. Eğer istediklerini elde edebilirlerse bir karabasan gibi ülkemizin başına çökmeye hazırlanıyorlar. Bu kifayetsiz muhterisleri de sizlerle birlikte inşallah bir kez daha sandığa gömeceğiz."