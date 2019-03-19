Erdoğan'dan idam çıkışı: Biz bir yanlış yaptık, bunları beslemek bana ağır geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Biz bir yanlış yaptık, idamı kaldırdık. 15 Temmuz gecesi 251 vatandaşımızı, askerimi, polisimi şehit edenleri cezaevinde beslemek bile bana ağır geliyor' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zonguldak Ereğli'de düzenlenen seçim mitinginde açıklamalarda bulundu.

İdam tartışmalarını yeniden açan Erdoğan, "Biz bir yanlış yaptık, idamı kaldırdık. Bana göre yanlış yaptık. Niye? 15 Temmuz gecesi 251 vatandaşımızı, askerimi, polisimi şehit edenleri; ağırlaştırılmış da olsa müebbet de olsa cezaevinde onları beslemek bile bana ağır geliyor" derken, "Bizim parlamentomuz böyle bir karar verirse ben onaylarım" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, CHP ile HDP'nin ittifak yaptığı iddiasını tekrarlarken, "Milletin karşısına çıkıp bu ittifakı söylemeye cesaret edemiyorlar. Cumhuriyetin kurucu partisi olmakla övünen CHP terör örgütünü destekleyen bir partiyle ittifak kurdu. İYİ Parti de bu ittifakı güle oynaya kabul etti" diye konuştu.