Erdoğan'dan idam açıklaması: Yavaş yavaş...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarabya Köşkü çıkışında hayvan hakları yasası ve idam cezası talep eden bir kadına 'Yavaş yavaş, Anayasa kararı gerekiyor' yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan’la birlikte Ankara’ya gitmek için Atatürk Havalimanı’na hareket ettiği sırada, Sarıyer Hacıosman’da kendisine el sallayanları görünce makam aracını durdurup kendisine el uzatanlarla tokalaştı. Hürriyet'te yer alan habere göre, bir kadın, hayvan hakları yasası ve idam cezası konusundaki beklentisini dile getirdi.

“Yavaş, yavaş” yanıtını veren Erdoğan, “Hayvan hakları zaten gündemde de, idam cezası tabii biraz daha zor. Anayasa kararı gerekiyor” diye konuştu. Kalabalık içinde 15 Temmuz gazisinin yakınını gören Erdoğan, hatır sordu. Erdoğan, “Allah sizi düşmanlardan korusun“ sözlerine de “Amin” diyerek karşılık verdi. Sohbet anları, kalabalık içindeki biri tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.