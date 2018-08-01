Erdoğan'dan 'idam' açıklaması: Onaylamamak gibi bir durum yok

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 'İdam konusundaki hassasiyetimi biliyorsunuz. Parlamentodan geçtiği anda benim için onaylamamak gibi bir durum yoktur' dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK tarafından yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu yaşamını yitiren asker eşi Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği için Sivas'ta düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Yüksekova'da hayatlarını kaybeden astsubay eşi Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya için memleketleri Sivas'ta cenaze töreni düzenlendi.

'BİZ BUNLARIN İNLERİNE GİRDİK'

Cenaze töreninde konuşan Erdoğan, şunları söyledi:

"Bölücü terör örgütünün ne kadar müptezel olduğunu işte bu çocuk ve hanım kardeşlerimizin katili olarak bir kez daha görmüş bulunuyoruz. Biz bunların inlerine girdik, girmeye devam ediyoruz. Onlar kaçıyor biz kovalıyoruz. Teörle mücadelemiz son terörist kalıncaya kadar devam edecek. Her ne kadar birileri bu bölücü terör örgütünün yanında olmak suretiyle bunlara yol açıyorsa da biz bunların peşini bırakmayacağız."

İDAM AÇIKLAMASI

İdam tartışmalarına da değinen Erdoğan "İdam konusundaki hassasiyetimi biliyorsunuz. Parlamentodan geçtiği anda benim için onaylamamak gibi bir durum yoktur" ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmanın ardından öldürülen anne ve bebeğin cenazeleri kaldırıldı.