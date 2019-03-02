Erdoğan'dan Hindistan-Pakistan gerilimine ilişkin açıklama

Erdoğan Trabzon’daki mitinginde yaptığı konuşmada Hindistan-Pakistan arasındaki gerilimle ilgili olarak ‘Türkiye’nin çabalarıyla bu sıkıntılı süreç atlatılacak’ dedi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rize’deki mitingin ardından Trabzon’da düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada Hindistan ile Pakistan arasındaki gerilimle ilgili olarak "Türkiye'nin çabalarıyla bu sıkıntılı süreç atlatılacak" dedi.

Önceki gün uçak krizi sonrasında Pakistan'ın cumhurbaşkanı ve başbakanı ile görüştüğünü söyleyen Erdoğan, “Biz de üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazır olduğumuzu ifade ettik. Pakistanlı kardeşlerimizin pilotu salıvermeleri takdire şayan bir tavırdır. Temennimiz Hindistanlı dostlarımızın da bu müspet adıma aynı şekilde karşılık vermeleridir. Türkiye'nin çabalarıyla bu sıkıntılı süreç atlatılacak. Gerilimi tırmandırmanın kimseye faydası yok” ifadelerini kullandı.

Konuşmasında HDP’yi hedef alan Erdoğan “Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı? Çok seviyorsan git Kuzey Irak'a, sizin burada yeriniz yok. CHP'ye, İyi Parti'ye gönül verenlere sesleniyorum, bu ülkeyi bölmek isteyenlerle nasıl oluyor da omuz omuza oluyorsunuz? Bizim arkamızda PKK, HDP, YPG var diyor. Bizim arkamızda da bu millet var ve Hak var. Bunlara devlet para verdi, bu alçaklar çukur kazdı. Binaları kendi içinden tünellerle birbirine bağladı. Bu paralar size çukur eşin diye mi verildi? Kandil'e gönderdiler. Paraları Kandil'e gönderenlere biz müsaade etmeyiz. Onun için kayyumlar. Bundan sonraki süreçte de bu tür yanlışları devam ettikçe bu bedelleri ödeteceğiz” dedi.

Erdoğan CHP’nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu’nu kastederek “Şimdi bir Trabzonlu arkadaşımız oradan (İstanbul) aday olmuş, Trabzon'u istismar etmek istiyor. Sen Trabzon'u istismar edemezsin. Benim Trabzonlu hemşehrilerim sana prim vermez” diye konuştu.