Erdoğan'dan her ay TRT'de yarım saat 'icraatın içinden' programı

Cumhurbaşkanı TRT'de her ay 30 dakika süreyle 'icraatın içinden' programı yapacak. Son kararnameye konulan madde ile Cumhurbaşkanının faaliyetleri TRT’de tanıtılacak.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın TRT’de ayda bir 30 dakikalık "icraatın içinden" diye bir program yapacağı bildirildi.

Sözcü’den Deniz Ayhan’ın haberine göre 4 sayılı cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 545’inci maddesi uyarınca cumhurbaşkanının faaliyetleri TRT’de tanıtılacak.

TRT kurumu dışında hazırlanıp haber bültenleri dışında yayınlanacak olan programda, Erdoğan’ın faaliyetleri, gerekçeleri, yararları, vecibeleri, usul ve esasları kamuoyuna aktarılacak. Program radyolarda da yer alacak.

Programın cevap hakkı doğuracak nitelikte olmayacağı ve siyasi çıkar amacı taşımayacağı iddia edildi.

Ayda 30 dakikayı geçmeyecek program bir seferde verilebileceği gibi, bölünerek birkaç defada da yayınlanabilecek.

Bir ayda kullanılmayan yayın süreleri, diğer aylara aktarılmayacak.