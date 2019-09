Erdoğan'dan HDP'ye: Gözaltılar artacak diye düşünüyorum

AKP'li ​Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan'ın 'şu anda da bildiğiniz gibi gerek HDP İlçe Başkanı, gerekse Belediye Fen İşleri şimdilik ilk etapta bunlar alındı. Ve daha başkaları da alınıyor, alınacak diye düşünüyorum' dedi.

AKP'li ​Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde 7 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıya ilişkin konuştu. HDP İlçe Başkanı ve Kulp Belediyesi Fen İşleri Müdürü gözaltına alındığını hatırlatan Erdoğan, "Bu süreç içerisinde daha başkaları da alınacaktır diye düşünüyorum" dedi.

Erdoğan şunları söyledi:

"Olay dün gece vuku buldu. Bu olayda ilk etapta 4 şehidimiz vardı, daha sonra 7'ye yükseldi. Tabii 10 kadar da yaralımız var. Hemen İçişleri Bakanımı oraya gönderdik, aynı zamanda Genel Başkan Yardımcısını oraya gönderdim. Validen an be an bilgileri alıyorum. Şehit ailelerinin dördüyle görüştüm. Aileler, 'Biz yıllardır aşiret olarak çok şehit verdik, bunlar bizi yıldıramaz' diyor. Ne olursa olsun mücadelemizi yılmadan devam ettireceğiz. Sonunda inanıyorum ki, biz Türkiye Cumhuriyeti devleti ordusu, polisi, güvenlik güçleriyle bu işten galip gelecektir. Orada gerek HDP İlçe Başkanı gerekse Belediye Fen İşleri ilk etapta bunlar alındı. Bu süreç içerisinde daha başkaları da alınacaktır diye düşünüyorum."

'İDLİB'DEKİ GELİŞMELERİ KONUŞACAĞIZ'

16 Eylül’de Ankara’da Çankaya Köşkü’nde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Çankaya Köşkü'nde bir araya gelecek olan Erdoğan, zirvede ağırlıklı olarak İdlib'deki gelişmelerin konuşulacağını söyledi.

'ABD BEKLEDİĞİMİZİ YAPMADI'

"Koalisyon güçlerinin kendilerine göre yaptığı bazı çalışmalar var. Bizim onlarla da yaptığımız bazı görüşmeler var" diyen Erdoğan, Suriye sınırında ABD ile gerçekleştirilen ortak devriyeye ve kurulmak istenen güvenli bölgeye ilişkin olarak da şunları söyledi:

"Bildiğiniz gibi bizim sınırımızda derinlik olarak baktığımızda Sayın Trump'ın daha önce 20 mil olarak ifade ettiği, yani 30 km civarındaki bir derinliği kapsayan bölgedeki çalışmalarımız silahlı kuvvetler mensuplarımız ile ABD'nin mensupları görüşmeler yaptı. Bu görüşmeler neticesinde var. Şu anda karşılıklı bir şekilde helikopterlerimiz bölgede hava harekâtı yürütüyorlar. Ancak bu hava harekâtı yeterli değil. PYD, PKK'ya karşı Amerika'nın tavrını çok önemsiyoruz. İstediğimiz tavır henüz yok. Bu tavrın gelişip, oluşması lazım. Bir hafta önce Sayın Trump ile bir görüşmem olmuştu. Şimdi de BM Genel Kurulu'na gidiyoruz. Büyük ihtimalle Sayın Trump'la orada bir görüşmemiz olacak. Bu konuları tekrar ele alacağız ve bölgedeki çalışmalarımızı hassasiyetle yürüteceğiz."

'DİYARBAKIR'DAKİ AİLELERİN YANINDAYIZ'

Diyarbakır İl Binası önünde çocuklarının PKK tarafından kaçırdığı iddiasıyla oturma eylemi gerçekleştiren ailelerle ilgili de soruları yanıtlayan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bu annelerin duruşu sıradan bir olay değil. Burada canı yanan anneler. Evlat acısı nedir en iyi anneler bilir. Bu iş serbest bırakılmış olsa burada 28 aile falan değil ama binler orada olacak. Ama bir yerde korku olayı da var. Bütün bunlara rağmen şu anda sivil toplum kuruluşları da Diyarbakır'a gelmeye başladı. Analara şunu söylüyorum, bir defa biz devlet olarak yanınızdayız. Bundan hiç endişeniz olmasın. Bu süreci takip ediyoruz. Burada PKK siyasi uzantısı HDP, buna yapacakları bir şey varsa, onu yaparlar."

'HDP'YE PRİM VERMEYİZ'

Öte yandan Erdoğan, aileleri Meclise çağıran HDP'ye, "Bu işi adeta Meclis'e taşımak suretiyle kendilerini meşrulaştırma gayretine müsaade etmeyiz. Onlardan gelecek bir tedbiri yapmamıza gerek yok. Biz zaten gerekeni yapıyoruz. Nerede yapıyoruz? Gabar'da, Tendürek'te yapıyoruz. Biz bu süreci devam ettiriyoruz. Bunu devam ettirirken de terör örgütünün yıktığı binaları yeniden inşa ediyoruz. Bunları yapan biziz. Devlet burada varlığını sürdürüyor. Bu arada peyderpey sayı artıyor, daha da artacak diye düşünüyorum" diye konuştu.

Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Kulp'taki şehitlerin cenaze törenlerinin ardından Genel Başkan Yardımcısı ile birlikte Diyarbakır İl Binası önündeki aileleri ziyaret edeceğini duyurdu.