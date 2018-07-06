Erdoğan'dan HDP ve CHP açıklaması: Hesap sormaya davet ediyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bugün CHP sayesinde bölücü örgütün belirlediği isimler, Meclis'te milletvekili olarak yerini alacak. Devletini seven her CHP'li vatandaşımızı bu utanç için partisinin yönetiminden hesap sormaya davet ediyoruz' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin il başkanları toplantısında konuşuyor.

"MHP ile yaptığımız ittifakla seçimi açık ara önde tamamladık" diyen Erdoğan, "Bu seçimler yeni sisteme geçişin de ilk adımıydı. 2007 yılında AK Parti'ye Cumhurbaşkanı seçtirmemek için ellerinden geleni yaptılar. O zaman Cumhurbaşkanı'nı milletin seçmesi için millete gittik. Gerçi bu hamlemizden sonra partimizi kapatmak istediler ama hamdolsun suhuletle hepsini atlattık" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, HDP'nin barajı aşmasına ilişkin ise, "CHP, kendisine oy verenlerin bir kısmını oraya yönlendirdi. Bugün de CHP sayesinde bölücü örgütün belirlediği isimler, Meclis'te milletvekili olarak yerini alacak. Devletini seven her CHP'li vatandaşımızı bu utanç için partisinin yönetiminden hesap sormaya davet ediyoruz" diye konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından başlıklar şöyle:

'CUMHUR İTTİFAKI'NI MECLİS'TE DE DEVAM ETTİRECEĞİZ'

Bunun için yeri gelecek yeni kanunlara veya kanun değişikliklerine, yeri gelecek anayasa değişikliklerine ihtiyaç duyacağız. Cumhur İttifakı'nı Meclis’te de devam ettireceğiz. İttifaklarını pazara kadar bile sürdüremeyenlerin aksine biz bu birlikteliğe sahip çıkacağız.

Seçim sonuçlarını değerlendirirken cumhurbaşkanlığında aldığımız oy ile milletvekili seçimindeki netice arasındaki farkı çok iyi analiz etmeliyiz. AK Parti’nin aldığı sonuçlar ortadadır. Buna karşılık 2015 Haziran’ında ve son seçimlerde üzerinde uzun uzun durmamız gereken sonuçlarla karşılaştık. Biz seçimlerden birinci çıkmakla yetinebilecek bir siyasi parti değiliz.

AK Parti Türkiye’ye kazandırdığı hizmetler ve daha önemlisi 2023 hedefleriyle çok daha büyük seçim başarılarına ihtiyacı olan bir partidir. Yürütme görevini üstlenmemiz elbette şarttır. Bunun yanında mutlaka Meclis’te de güçlü olmamız gerekiyor. Biz Türkiye’yi 16 yıldır kesintisiz reformlarla yönettik. Reformları devam ettirmek zorundayız. Bir tarafı zihniyeti değiştirmekse, diğer tarafı da anayasadan yasalara kadar mevzuatı düzenlemektir. Mevzuatı düzeltmeden zihniyet değişikliğinde istediğimiz mesafeyi kat edemeyiz. Yeni dönemde Meclis’e çok önemli görevler düşüyor. AK Parti grubu MHP’nin de desteğiyle komisyonların lokomotifi olmayı sürdürecektir.

'MİLLETİMİZE YANLIŞ YAPAN HİÇ KİMSENİN AK PARTİ'DE YERİ OLAMAZ'

Önümüzde mahalli seçimler var. Nerede bir yanlış yaptık? Bunları değerlendirip düzeltmek ve Mart yerel seçimlerine de böylece girmek durumundayız. Ancak bu şekilde milletimizin karşısına mesajını aldığımızın huzuruyla, güveniyle, cesaretiyle çıkabiliriz. Önümüzdeki ay büyük kongremizi yapıyoruz.

Millete yanlış yapan hiç kimsenin de arkadaşlar AK Parti’de yeri olamaz. Çünkü partimiz milletin kendi partisidir. Hiçbir arkadaşımızın tek bir anını dahi boşa geçirme hakkı yoktur. Hiç kimse kendisini partisinin ve davasının önüne geçirmesi mümkün değildir.

Aramızda belediye başkanı da bulunuyor. İşte bu seçimlerden sonra bana gelen raporlara baktığımızda özellikle bazı eleştiriler var ki bu çok çok önemli. Vatandaş özellikle şunu arıyor, bu tabi ağırlıklı belediye başkanları bunun yanında milletvekilleri vesaire… Tevazu arıyor tevazu. Belediye Başkanı, benim dükkanıma gelip bir çayımı içmedikten sonra ben bu belediye başkanını ne yapayım diyor. Yani seçimden seçime mi belediye başkanı, milletvekili beni ziyaret edecek diyor. Veya kendi tanıdıkları ofislere uğrayıp çekip gidecekler diyor.

YEREL SEÇİM AÇIKLAMASI

Değerli arkadaşlar AK Parti’nin müktesebatında böyle bir şey olamaz. Bizi yücelten tevazumuz olmuştur. Eğer biz bu tevazuyu kaybettiysek işte bu açık net, puan kaybına da neden olmuştur. En güçlü olduğumuz yerlerde eğer ciddi bir puan kaybı olmuşsa bunu kendi nefsimize soracağız. “Biz hatayı nerede yaptık? Yanlışımız nerede” Çok iyi hizmetler yapmış olabilir, bu hizmetler gerektir. Ama yeterli değildir. Yeterli olan o gönüllere girmektir. Gönüllere girersek bu işi başarmış oluruz. Vatandaşına tepeden bakıyorsak, onlara yeri geldiği zaman…. Kusura bakmayın bu millet şamar oğlanı değil. Bir oy verir, iki oy verir sonra kenara koyar.

Şimdi kongremizle birlikte yeni bir oluşum olacak. MKYK’mızdan MYK’mıza varıncaya kadar bir değişim dönüşüm az da olsa yapacağız. Ama sonra çok yoğun bir maraton başlıyor. Nedir o? Mart. Yerel seçimlerin startını vereceğiz. Bu startı verirken de kaşına gözüne değil. Hem iş bitirme potansiyeline hem halkla uyumuna bakarak adım atmak durumundayız. Yerel yönetim aynen bu seçimlere benzemez. Böylece yerel yönetimlerden 2019’da çok daha başarılı çıkalım. Ben teşkilatımın buna hazır olduğuna inanıyorum. Ve 2019 Mart’ına kadar bu belediyeciliğin adını ben doğrusu 'gönül belediyeciliği seferberliği' olarak koyuyorum. Aynı şey teşkilatlarımız için geçerli. 'Ben iktidar partisinin il başkanıyım, ilçe başkanıyım' Yok. Efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geliyoruz.

Doğu ve güneydoğu bölgelerimizde kayyum belediye başkanları eliyle milyonlarca insanımızı gerçek belediyecilik hizmetleriyle tanıştırdık. Başarılarıyla bizleri gururlandıran belediye başkanlarımız var, bunun yanında vasat kalan belediye başkanlarımız da bulunuyor.