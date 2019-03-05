Erdoğan'dan HDP eş başkanı Sezai Temelli'ye: Bu adam var ya Kürt bile değil

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli için 'Bu adam var ya Kürt bile değil. Ama çok seviyorsan Kuzey Irak'ta Kürdistan bölgesi var. Defol oraya git' diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin "Kürdistan’da kazanacağız" açıklaması hakkında konuştu.

Erdoğan, "Bu adam var ya Kürt bile değil. Ama çok seviyorsan Kuzey Irak'ta Kürdistan bölgesi var. Defol oraya git" ifadelerini kullandı.

HDP’lilerin CHP listelerinde belediye meclis üyeliklerine aday gösterildiğini iddia eden Erdoğan, “Bölücü örgüte müzahir şahısları, marjinalleri, sapkınları… Şimdi onları, HDP’lileri belediye meclisi listelerine sokmuşlar. Şimdi burada da var. Onun için aman ha… Bunlara vereceğiniz oylara dikkat edin” dedi.

‘ÜLKEYİ BÖLME GAYRETİ İÇİNE GİRME’

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli’nin, “Kürdistan’da kazanacağız, batıda AKP ve MHP’ye kaybettireceğiz” açıklamasını hatırlatan Erdoğan, şunları söyledi:

“Türkiye’de Kürdistan diye bir bölge var mı? Türkiye’de Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerimiz var mı? Karadeniz’imiz var mı? Akdeniz, İç Anadolu, Ege, Marmara var mı? Bu adam var ya Kürt bile değil. Ama çok seviyorsan Kuzey Irak’ta Kürdistan bölgesi var. Defol oraya git. Ama bu ülkeyi bölme gayreti içerisine girme. Bu milleti ‘Yaratılanı severiz Yaradan’dan ötürü’ anlayışıyla seviyoruz. Bizde ayrım yok. Rabb’im bizleri kavimler halinde yarattı. Biz kavmin bir kavme üstünlüğü yoktur.”