Erdoğan'dan 'Halkbank' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de devam eden Halkbank soruşturmasına ilişkin açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin açıklamada bulundu.

Ukrayna ziyaretinde konuşan Erdoğan, "Malum finans meselesi ile alakalı Halkbankası'na yönelik adımlardı. Bu konuları kendisiyle görüştük. Bu konularla ilgili de 'İlgili bakan arkadaşlarıma hemen talimatı vereceğim" dedi.

Erdoğan, ABD'nin bakanlara yönelik yaptırım kararını kaldırma kararına ilişkin ise, "Bu yaptırımı kaldırma kararına varmıştık. Onunla ilgili de eş zamanlı olarak Amerika ve Türkiye saatiyle belirlenen gün ve saatte yaptırımlar kaldırıldı. 10 - 11 Kasım'da Paris'te bir toplantı var. Sayın Trump ile orada yüz yüze görüşeceğiz. Dünya liderlerinin bir kısmıyla görüşme fırsatını yakalayacağız" ifadelerini kullandı.