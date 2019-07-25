Erdoğan'dan Hakan Atilla'ya: Önce dinlen, sonra Külliye'ye gel

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'den sınırdışı edilen Hakan Atilla'ya 'Sen önce ailenle çocuklarında dinlen. Ondan sonra Külliye'ye gel, ne yapacağımıza karar veririz' dediğini söyledi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD'de Rıza Sarraf davasında aldığı hapis cezasının ardından tahliye edilip Türkiye'ye dönenen Hakan Atilla'ya yeni bir görev vereceği sinyalini verdi.

Erdoğan Malezya Başbakanı ile Mahathir Muhammed ile ortak basın toplantısında ''Hakan Atilla'ya yeni bir görev verilecek mi?' sorusuna şöyle yanıt verdi:

'ATİLLA'YA BARİYER SÖZKONUSU DEĞİL'

''Hakan Atilla, uzun bir süredir Halk Bankamızın genel müdür yardımcılığını yaptı. Bu yaşamış olduğu süreç başta şahsım olmak üzere herkesi üzmüştür. Bundan sonraki süreçte, kendisiyle yaptığım görüşmede, 'sen önce ailenle çocuklarında dinlen, şöyle bir tatilini yap' dedim. Atilla'ya bariyer söz konusu değildir. Ondan sonra Külliye'ye gel, ne yapacağımıza karar veririz. Onu sahiplenmeyeceğiz de kimi sahipleneceğiz?."

ABD’nin İran yaptırımlarının delinmesinde rol oynadığı iddiasıyla 27 Mart 2017 tarihinden bu yana ABD’de tutuklu olan eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'yı dün İstanbul Havalimanı'nda Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Halk Bank Genel Müdürü Osman Arslan karşılamıştı.

ERDOĞAN VE MUHAMMED'DEN ÜMMET YORUMU

Erdoğan Beştepe'deki törende Malezya Başbakanı Muhammed'e Cumhuriyet nişanı verdi.

Resmi törenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan ve Muhammed konuşmalarında "ümmet" vurgusu yaptı. Erdoğan "Özellikle islam dünyasının birliği bizim için her konuda çok önemli" dedi. Erdoğan Pakistan, Malezya ve Türkiye arasındaki "üçlü dayanışma"nın "ümmet olma bilincinin gereği" olduğunu söylerken, Muhammed de "İslam ülkelerinde zorluklar yaşandığını" belirterek "Bu ülkelerin hepsi kalkınmış ve gelişmiş olmalı. Birisi bunu sağlamalı ve Türkiye buna aday diyebiliriz" diye konuştu.

Erdoğan Malezya ile ticaret hacmi hedefinin 5 milyar dolar olduğunu ve görüşmelerinde savunma sanayiine yönelik işbirliğinin geliştirilmesini öncelediklerini kaydetti.

'PUTİN ÖNCEDEN MÜJDEYİ VERMİŞTİ'

Erdoğan bir gazetecinin sorusu üzerine Rusya'nın hizmet pasaportu ve hususi pasaport sahibi Türk vatandaşlarına vize uygulamasını kaldırması hakkında ise "Sayın Putin daha önceden zaten bu müjdeyi bize vermişti. Bugün de görüldüğü gibi bunlar kaldırıldı. Bu karar uzun süredir Rusya ile olan ilişkimizin neticesidir" dedi.