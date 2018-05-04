Erdoğan'dan 'Gül' açıklaması: Beni konuşturmayın

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül'ün adaylık sürecine ilişkin bir soruya, 'Beni bu konuda hiç konuşturmayın' yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlerde aday olmayacağını açıklayan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün kararıyla ilgili “Beni bu konuda hiç konuşturmayın. Benim bu konuda herhangi bir açıklama yapmama gerek yok. Neyin ne olduğunu herkes gayet iyi biliyor” dedi.

CHP, SP, DP, İyi Parti ittifakına ilişkin de konuşan Erdoğan, "Bunlar ülkeye bir şey kazandırma gayreti içinde değiller. Cumhurbaşkanı adayını dahi bunca zamandır belirleyememiş olmaları bunların ne denli başarısız olduklarını gösteriyor. Milletimiz, bunların oyununa gelmeyecektir. Onların parlamentoda da umdukları sonucu alabileceklerine inanmıyorum. Mevcut kamuoyu araştırmaları, bunu net gösteriyor. Araştırmalara göre Cumhur İttifakı, açık ara önde" ifadelerini kullandı.