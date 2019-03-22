Erdoğan'dan 'Golan Tepeleri' açıklaması: İşgalin meşrulaştırılmasına izin vermeyiz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın '52 yılın ardından ABD için İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tam olarak tanımanın zamanı geldi' ifadesiyle ilgili konuşarak, 'Golan Tepeleri'nin işgalinin meşrulaştırılmasına asla izin vermeyiz veremeyiz' dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı Komite Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Golan Tepeleri'yle ilgili ABD açıklamasına değinen Erdoğan, konuşmasında şunları söyledi:

"İslam İşbirliği Teşkilatı üye sayısı bakımından BM'den sonra en büyük kuruluştur. Elbette İsrail yönetiminin aralıksız tacizlerine maruz kalan Kudüs'ün hakkını korumak teşkilatımızın birinci vazifesidir.

'BÖLGEYİ YENİ BİR KRİZİN EŞİĞİNE GETİRDİ'

"Dün ABD Başkanı Trump'ın Golan tepeleriyle ilgili talihsiz açıklaması bölgeyi, yeni bir krizin eşiğine getirmiştir. 1967'den bu yana İsrail'in altında bulunmaktadır. Sadece bölgedeki Arapları değil Türkmenleri de kendi toraklarından göçe zorlamıştır. Böyle bir hassas meselede sessiz kalması düşünülemez. Golan Tepeleri'nin işgalinin meşrulaştırılmasına asla izin vermeyiz veremeyiz.

Bu hassas süreçte doğrudan bizi ilgilendiren hususlarda daha aktif olmamız, mesuliyet üstlenmemiz gerekiyor."