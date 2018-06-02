Erdoğan’dan Gezi’nin yıldönümünde yıkılan AKM’de gece yarısı şovu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geceyarısı Taksim Meydanı’na gelerek AKM’nin son yıkıntılarını ve Taksim Camii inşaatını ziyaret etti. Erdoğan’ın Haziran Direnişinin yıldönümünde, yıkılan AKM’yi ziyaret etmesi sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, özel bir televizyon kanalında katıldığı canlı yayının ardından Taksim Meydanı’na gelerek yıkılan Atatürk Kültür Merkezi’ni (AKM) ve Taksim Camii inşaatlarını ziyaret etti.

Gece saatlerinde Taksim’e gelerek yapımı devam eden cami inşaatında bir süre incelemelerde bulunan ve AKM’ye yürüyen Erdoğan’a, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan eşlik etti.

Erdoğan Seyfi Yıldırım adlı bir kişiye de burada AKP rozeti taktı.

Haziran Direnişi sırasında “Boyun Eğme” başta olmak üzere AKP hükümetine tepkilerin dile getirildiği pankartlarla bezenen AKM’nin yıkımı hakkında Erdoğan, "Çatlayın patlayın bak yıktık" ifadelerini kullanmıştı.