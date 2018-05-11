Erdoğan'dan gençlere: Fatih olmaya, Kanuni olmaya var mısınız?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP Gençlik Kongresi'nde yaptığı konuşmada, 'Bizim gözümüzde sizler 21 yaşında İstanbul’u fetheden Fatih’lersiniz. 24 yaşında Osmangazi olmaya var mısınız? 18 yaşında ikinci Murat olmaya var mısınız? 21 yaşında Fatih olmaya var mısınız?' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin gençlik kollarının Ankara'da düzenlediği kongreye katıldı.

"Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini, gençlerimizin vizyonlarını, bizim yaşadığımız sıkıntılara maruz kalmadan hayata geçirmeleri için getirdik" diyen Erdoğan, "Bizim gözümüzde sizler 21 yaşında İstanbul’u fetheden Fatih’lersiniz. 24 yaşında Osmangazi olmaya var mısınız? 18 yaşında ikinci Murat olmaya var mısınız? 21 yaşında Fatih olmaya var mısınız? 25 yaşında Kanuni olmaya var mısınız? Tabi böyle bir misyona talip olmak kolay değil. Osmangazi’nin 24 yaşında yeni bir devlet kurarken, Fatih’in İstanbul’u fethederken sahip olduğu birikime sizin de talip olduğunu anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, seçim sürecinde destek isterken, şöyle konuştu:

Size gelenlere şunu diyin: Siz hayatınızda Marmaray, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü yapabildiniz mi? Onlara şunları söyleyeceksiniz, AK Parti iktidarının eseri olmadığı bir yer yok. Biz eserlerimizle konuşuyoruz. Siz neyle konuşuyorsunuz? Başörtülü kızlarımın ellerinden üniversite haklarını aldınız? Bizimle o kapılar yeniden açıldı. Şimdi burada başı açık, başı kapalı kızlarım bir arada oluyor mu? Ne oldu, yıkıldı mı? Ya bunlar kardeş ya. Biz kardeşi kardeş ile barıştırdık. Ayrımcılık yok, biz bütünleştirdik. Onlar ayırdılar, aramızdaki fark bu...

'CHP PİSLİKTİR, ÇÖPLÜKTÜR'

Ümraniye'de meydana gelen çöp patlamasında 39 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Biz oraları spor salonu yaptık. CHP pisliktir, CHP çöplüktür, CHP hava kirliliğidir, CHP susuzluktur. İstanbul'a geldiğimde su yoktu. 184 km'den su getirdik. Bizden sonra İstanbul'un su problemi olmadı. Başarılarımız bizi daha büyük hedeflere yöneltti. 16 yılda 3.5 kat büyüttüğümüz bir Türkiye fotoğrafı çıktı.