Erdoğan'dan gazetelere 23 Haziran ilanı: Demokrasimiz kazanmıştır...

AKP, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 23 Haziran seçimlerine ilişkin mesajını gazetelere ilan olarak verdi, 'Milli irade bir kez daha tecelli etmiş, sağlam temellere oturan demokrasimiz yine kazanmıştır' ifadesini kullandı.

AKP, 23 Haziran seçimlerine ilişkin gazetelere Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajını ilan olarak verdi.

Mesajda, "23 Haziran Pazar günü yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçim sonuçlarının öncelikle İstanbulumuz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Milli irade bir kez daha tecelli etmiş, sağlam temellere oturan demokrasimiz yine kazanmıştır. AK Parti olarak bundan önce olduğu gibi önümüzdeki süreçte de demokrasiden hukukun üstünlüğünden, ülkemizin barış, refah ve istikrarından taviz vermeden cumhur ittifakının ilkeleri çerçevesinde, birlik ve beraberlik içinde 2023 hedeflerimize yürüyeceğiz. Bugün yeni bir dönemin eşiğindeyiz" ifadesi yer aldı.

Erdoğan'ın mesajı şu şekilde: