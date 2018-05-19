Erdoğan'dan Filistin'e 'Uluslararası Barış Gücü' çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Kudüs başlıklı olağanüstü toplantısında yaptığı konuşmada Trump'ı eleştirerek ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararının 'hukuksuz ve provokatif' olduğunu söyledi. Erdoğan, 'Filistin halkına uluslararası barış gücü gönderme dahil bir koruma sağlanması şarttır' ifadelerini kullandı. AKP milletvekilleri İsrail ile yapılan anlaşmaların iptali için verilen önergeyi reddetmişti.