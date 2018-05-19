Erdoğan'dan Filistin'e 'Uluslararası Barış Gücü' çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın İstanbul'da gerçekleşen Kudüs başlıklı olağanüstü toplantısının kapanışında yaptığı konuşmada, ABD Başkanı Donald Trump'ı eleştirerek, "Şimdiki cumhuriyetçi maalesef işgalden yana oynuyor" ifadesini kullandı.
BBC Türkçe'nin aktardığı habere göre, Erdoğan, ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararını "hukuksuz ve provokatif" olarak tanımlayarak, "Biz bu girişimi asla kabul etmedik, etmiyoruz. Terörist yerleşimci grupların kutsallarımıza yönelik saygısızlıkları karşısında artık sabrımızın sonuna geldik" dedi.
"Elçilik kararının mesuliyeti bütünüyle Amerika'ya aittir" diyen Erdoğan şöyle devam etti:
"Biz Filistin halkıyla dayanışma şuurumuzu hiçbir zaman sükuta erdirmeyeceğiz. Her gün gencecik evlatlarını İsrail terörüne kurban veren Filistin halkına uluslararası barış gücü gönderme dahil, bunun altını çiziyorum, uluslararası barış gücü gönderme dahil bir koruma sağlanması şarttır."
ÖNERGE AKP OYLARIYLA REDDEDİLMİŞTİ
İsrail güçlerinin ABD Büyükelçiliği'nin açılış törenine karşı yapılan eylemlere saldırısı sonucu en az 61 Filistinli yaşamını yitirmiş, Meclis'e getirilen İsrail ile yapılan anlaşmaların iptali önergesi AKP oylarıyla reddedilmişti.