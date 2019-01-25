Erdoğan'dan Fazıl Say ve Topçu Kışlası açıklaması: Gezi Parkı yeniden hedefte

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fazıl Say konserine gitmesine ilişkin, 'Fazıl Say, kendini, bulunduğu alanda dünyada ispat etmiş bir arkadaşımız, kardeşimiz. Bize düşen nedir? Bununla iftihar etmektir' derken, Taksim'de daha önce Gezi Parkı yerine gündeme gelen Topçu Kışlası için yeniden harekete geçtiklerini de ilan etti. Erdoğan, 'O Topçu Kışlası’nın aslını bir görseniz, ‘Yazıklar olsun burayı yıkanlara’ dersiniz. O kadar muhteşem bir eser. Onun orjinaline uygun mimari tasarımlarını yaptırıyorum. Orayı ihya edeceğiz' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya dönüşü gazetecilere açıklamalarda bulundu. Taksim'de Gezi Parkı yerine Topçu Kışlası yapma projesini yeniden gündeme getiren Erdoğan, Fazıl Say konserine ilişkin de açıklamada bulundu.

'TOPÇU KIŞLASININ TASARIMLARINI YAPTIRIYORUM'

"AKM olayını gündeme getirdim, kıyametler koptu. Burada opera binası yapacağız dedik. Çıldırdılar. Şimdi oranın temelini atıyoruz. Daha büyük ve işlevsel bir opera binası" diyen Erdoğan, "Aynı şekilde hani çok kızdıkları Taksim’deki kışla. O Topçu Kışlası’nın aslını bir görseniz, ‘Yazıklar olsun burayı yıkanlara’ dersiniz. O kadar muhteşem bir eser. Onun orjinaline uygun mimari tasarımlarını yaptırıyorum. Orayı ihya edeceğiz. Onun karşısında Taksim Camii’ni yapıyoruz. O da bitmek üzere" ifadelerini kullandı.

FAZIL SAY AÇIKLAMASI

"Fazıl Say konserine gittiniz. Say’ı destekleyenlerden bir bölümü kendisine linç girişimine başladı. Ne diyorsunuz?" sorusunu yanıtlayan Erdoğan, "Fazıl Say, kendini, bulunduğu alanda dünyada ispat etmiş bir arkadaşımız, kardeşimiz. Bize düşen nedir? Bununla iftihar etmektir" dedi.

Fazıl Say’ın babasının açıklamalarını da değerlendiren Erdoğan, "Ahmet Bey’e çok teşekkür ediyorum. Şahsıma yönelik ifadelerinden dolayı, şahsım, ailem, milletim adına ona da teşekkür ediyorum. O gün güzel de bir tevafuk oldu. Senatör Graham’a, 'Biz bu akşam dünyaca meşhur bir piyanistimiz var. Ankara Prömiyerine gelir misin?' dedik. Gelirim dedi. Onu da aldık. Güzel bir geceydi" ifadelerini kullandı.