Erdoğan’dan faiz açıklaması: Kötülüğün anası babası olarak görüyorum

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "ben faizi her türlü ekonomik alanda kötülüğün anası babası olarak görüyorum" diyerek, 24 Haziran sonrasına dair işaret verdi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İngiltere'ye hareket etmeden önce Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan, yaptığı açıklamada faizle ilgili konuşarak, "ekonomik alanda kötülüğün anası babası olarak görüyorum" dedi.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle :

"Benim faiz konusundaki kanaatlerimi biliyorsunuz. Oluyor, olacak, hele hele 24 Haziran'dan sonra bunun şekli de, bunun oranı da çok daha farklı şekilde gelişecek. Çünkü ben faizi her türlü ekonomik alanda kötülüğün anası babası olarak görüyorum."