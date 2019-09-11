Erdoğan'dan EYT'liler için talimat

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emeklilikte yaşa takılanların durumuyla ilgili Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Vedat Bilgin'i görevlendirdiği iddia edildi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emeklilikte yaşa takılanların durumuyla ilgili Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Vedat Bilgin'i görevlendirdiği iddia edildi.

NTV yayınında konuşan TOBB ETÜ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç, EYT'lilere bir formül üretilmesi için harekete geçildiğini öne sürdü.

Yeni gelişmeler olduğunu söyleyen Kılıç "Son dönemde bir gelişme oldu. Cumhurbaşkanımız Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Vedat Bilgin'i görevlendirdi. EYT'lerin düşüncelerini alacak, SGK ile görüşecek. Geçenlerde kendisiyle konuştum. Bu konuda bir formül üreteceğiz, üzerinde çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımızın talimatı var. Somut bir adım atılmış oldu. Umarım karşılıklı görüşmelerle bu iş bir noktaya gelir, çözüme ulaşır. Bu mağduriyetin giderilmesi gerekiyor" diye konuştu.

