Erdoğan'dan Emine Bulut'un babasına telefon: Allah sabrınızı artırsın

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırıkkale'de eski eşi Fedai Varan tarafından 10 yaşındaki kızının önünde bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut'un babasına telefon ederek 'Allah sabrınızı artırsın' dedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kırıkkale'de eski eşi Fedai Varan tarafından 10 yaşındaki kızının önünde boğazından bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut'un babasını aradı.

Erdoğan'ın baba Ahmet Bulut'a "Allah sabrınızı artırsın, bizler şu anda bütün parti yönetimimle bu işi masaya yatırdık. Bu konunun üzerinde ısrarla duruyoruz. Ama tabii bu tablo karşısında hakikaten dayanılacak durum yok. Sizin de durumunuzu tahmin ediyorum, Allah sabır versin. Üzerimize düşen ne varsa yapmanın gayreti içinde olacağız" dediği belirtildi.

