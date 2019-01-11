Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu'na: Sana borcumuz varmış, onu da ödeyelim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun görüşmesine dair detaylar ortaya çıkmaya başladı.

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, Saray'da gerçekleşen görüşmeye ilişkin, "Görüşmenin tamamına yakınında İstanbul konuşulmuş bir kere. Erdoğan 1994'te Belediye Başkanı seçildikten sonra bulduğu tabloyu ve ayrılırken teslim ettiği tabloyu anlatmış. İstanbul'a yaptıklarını anlatmış" aktarımında bulundu.

"Görüşmede Erdoğan'ın yatay kentleşme konusundaki sözleri ve 'Manhattan' eleştirisi de gündeme gelmiş. Erdoğan, dikey kentleşmeye çok kızdığını vurgulamış" diyen Zeyrek, görüşmeye ilişkin şu aktarımlarda bulundu:

İmamoğlu'nun saygılı, ölçülü ve temiz bir kampanya yapma niyetini dile getirmesi üzerine Erdoğan da 'öyle olacak' güvencesi vermiş. Görüşmede bir de geçmiş anısı yad edilmiş.

Erdoğan Belediye Başkanı olduktan sonra İmamoğlu'nun ailesine ait lokantada yemek yemiş. Ekip hızlıca kalkıp gitmiş ve hesap ödenmemiş. Erdoğan, "Sana borcumuz varmış, onu da ödeyelim" deyince İmamoğlu, "O gönül borcu. Başkan seçildiğimizde, desteğinizi esirgemezsiniz ödeşiriz" demiş. Görüşmenin, siyasetteki bu gerilim atmosferini yumuşatacak önemli bir adım olduğunu düşünüyorum.