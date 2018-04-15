Erdoğan'dan 'ekonomi' açıklaması: Elinize dilinize dursun

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Üreten ekonomi yok diyenler, elinize dilinize dursun. Üreten ekonomi olmasa sen IMF’ye borcu sıfırlayabilir miydin? Çalışıyoruz ya, Bay Kemal çalış da senin olsun' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP Maltepe 6. Olağan İlçe Kongresi öncesinde konuştu.

"Bugün Fırat Kalkanı harekatında, Afrin’de bunlarla beraber mücadeleyi kazandık. Afrin’de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4200’e yaklaştı. Bu teröristlerle mücadeleyi işte bunlarla yapıyoruz" diyen Erdoğan, "‘Üreten ekonomi yok’ diyenler, elinize dilinize dursun. Üreten ekonomi olmasa sen IMF’ye borcu sıfırlayabilir miydin? Çalışıyoruz ya, Bay Kemal çalış da senin olsun. Ama olmaz. Bay Kemal tapusuz yere tapu dağıtacakmış. Nerede bunlar ya cebinde mi? Neyi dağıtıyorsun. Bunlar zaten hem hayatları boyunca dağıttılar. Neyi? Kendilerini dağıttılar. Halkımıza verdikleri bir şey var mı? Yok. Maltepe Belediyesi bizdeydi. Bir yanlışlık oldu. Şimdi martta yeniden almaya hazır mıyız?" ifadelerini kullandı.