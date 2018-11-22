Erdoğan'dan ekmek, bal, yağ talimatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Biri çıkıyor 'ekmek yiyin' diyor, biri de 'yemeyin' diyor. Biri 'yağı su gibi için' diyor diğeri başka bir şey. Biri 'bal ye' diyor, biri 'yeme zararlı' diyor. Bu işi çözün' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, beslenmeyle ilgili açıklamalar yapan uzmanları hedef alarak talimat verdi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biri çıkıyor 'ekmek yiyin' diyor, biri de 'yemeyin' diyor. Biri 'yağı su gibi için' diyor diğeri başka bir şey. Biri 'bal ye' diyor, biri 'yeme zararlı' diyor. Birçok alanda vatandaşın aklını karıştıran farklı açıklamalar var. Bu işi çözün. Millet tartışmalar arasında kalmasın. Vatandaş doğru bilgiyi alsın" diyerek kurmaylarına araştırma talimatı verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ekmek, bal, yağın nasıl yenmesi gerektiğine ilişkin araştırma talep ederken, açlık sınırının 1904 TL, yoksulluk sınırının ise 6 bin 585 TL olduğunu Türkiye'de asgari ücret 1604 lira...