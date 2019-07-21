Erdoğan'dan Egemen Bağış'a yeni görev

Hakkındaki yolsuzluk iddiaları sonrası bakanlık görevinden istifa eden eski AB Bakanı Egemen Bağış'ın büyükelçi olarak atanacağı ileri sürüldü.

İYİP Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray, Rıza Sarraf davası ile gündeme gelen ve bu süreçte istifa eden bakanlardan Egemen Bağış’ın büyükelçi olarak atanacağını iddia etti.

Bağış’ın büyükelçi olarak atanması için Türkiye’nin, Çekya ile temasa geçtiği ileri sürüldü.

Çıray, Bağış için söz konusu ülke ile temasa geçildiğini ve agreman (atama için uygunluk araştırması) istendiğini belirtti.

Çıray, “Bir dönem adı oldukça şaibeli meselelere gündeme gelen Egemen Bağış'ın Prag'a Büyükelçi olarak atanması için agreman istendiğini duydum. Ülkemizin layıkıyla temsili ve itibarı açısından pek umut verici değil. Adeta Dışişleri’ni çökertme operasyonu hızla devam ediyor..!” dedi.