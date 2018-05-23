Erdoğan'dan döviz açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dövizde yaşanan artışla ilgili açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saray'da eski vekillere verdiği iftar yemeğinde kurdaki artışla ilgili konuştu.

"Kurda yaşanan kısmi dalgalanma Türkiye'nin ekonomik gerçekleriyle uyumlu değildir" diyen Erdoğan, "Türkiye yüzde 7,4 büyüyen ve büyüme eğilimi sürdüren bir ülkedir. İhracatımız yıl sonunda 170 milyarı aşacak, 30 milyarın üzerinde turizm geliri bekliyoruz. Bankalarımız Avrupa'dakilerin iki katı güçlü durumda. Ülkemizde dövizin yükselmesini doğru anlamak gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Sadece ülkemizdeki durumla ilgili değil bu, küresel bir sorun. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler bunu daha derin hissediyor. Ortada üstesinden gelemeyeceğimiz bir durum yok. Ekonomi yönetiminde farklı düşünen arkadaşlarım da olabilir. Milletimizi huzursuz etmek isteyenlere kimse itibar etmesin. Türkiye serbest piyasa ekonomisini tüm kurallarıyla uygulayan bir ülkedir" dedi.