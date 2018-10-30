Erdoğan'dan donan askerlerle ilgili açıklama: Benim dedem de donarak öldü

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında, Dersim'de donarak yaşamını yitiren askerlere dair yaptığı açıklamada, 'Benim dedem de Sarıkamış'ta tüfeğine sarılı bir halde donarak şehit oldu. Şehadetin içinde kurşunla şehadete yürümek de var, donarak yürümek de var' dedi.