Erdoğan'dan dolar açıklaması: Bedelini çok ağır ödersiniz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, döviz fiyatlarındaki artışa ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yenikapı'da düzenlediği mitingde dövizdeki yükselişe ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Dövizi tırmandırmaya çalışıyorlar. Bakın bugün Yenikapı’dan onlara sesleniyorum. Ey finans sektörünün içinde olanlar, kalkıp da piyasadan dövizleri toplayıp, döviz yükselecek şöyle olacak böyle olacak bu tür provokatif eylemlerin içerisine giriyorsanız bunun bedelini çok ağır ödeyeceksiniz" diyen Erdoğan, "Seçimin arifesinde bu tür eylemlerin içerisine girenleri sesleniyorum. Hepinizin kimliğini biliyoruz, neler yaptığınızı biliyoruz. BDDK bazı adımlar attı. Ama şunu bilin ki seçim sonrası bunun faturasını size ağır keseceğiz. Bu milleti sömüremeyeceksiniz" ifadelerini kullandı.