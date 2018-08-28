Erdoğan'dan dikkat çeken 'rütbe' kararı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Haziran seçimleri öncesinde Muharrem İnce’nin 'Apoletlerini sökeceğim' dediği 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel'e orgenerallik rütbesini takacak

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin “Apoletlerini sökeceğim” dediği, Yüksek Askeri Şura’da orgeneralliğe terfi eden 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel’in rütbesini yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan takacak.

Habertürk'ten Çimen Çetin'in haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Karargah’a giderek iki komutanın rütbesini takacak. O komutanlardan birisi 24 Haziran seçimleri öncesinde Muharrem İnce’nin “Apoletlerini sökeceğim” dediği 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel. Temel, Yüksek Askeri Şura’da (YAŞ) orgeneralliğe terfi etti. Yeni rütbesi için düzenlenecek törene Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak.

Temel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı bir konuşmasında alkışladığı için CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce tarafından sert sözlerle eleştirildi. İnce, Cumhurbaşkanı seçildiğinde Temel’in apoletlerini sökeceğini söyledi.