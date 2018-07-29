Erdoğan'dan dikkat çeken 'BRICS' açıklaması: T eklensin

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BRICS liderlerine “Bizi de birliğinize dahil edin, ismi BRICST olsun” teklifinde bulundu. Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Jinping'i Türkiye'ye davet ettiğini söylerken, 'Üçüncü nükleer santrali Çinlilerle yapalım istedik. 3.6 milyar dolar ayrı bir imkân. Çin, üçüncü nükleere olumlu yaklaşıyor. İnşallah ona da başlayacağız' dedi.

Johannesburg'da düzenlenen 10. BRICS Zirvesi'nin ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, gazetecilere açıklamada bulundu.

"BRICS, malumunuz Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın üyesi olduğu bir işbirliği platformu. Biz de kendilerine 'eğer buraya bizi de dâhil ederseniz size yeni bir isim bulmuş oluruz. O da BRICST olur' dedik. Olumlu bakıyorlar. Özellikle Çin, 'Ben genişlemeden yanayım' diyor. Diğer ülkeleri de buraya katma gibi bir düşüncelerinin olduğunu gördüm" diyen Erdoğan, "Kapalı değiller. Temenni ederiz böyle bir adım da atılırsa Türkiye olarak biz de burada yerimizi almış oluruz. Bu 5 ülke aynı zamanda Türkiye gibi G20 üyesi. G20'de bunlarla beraberiz. Türkiye'nin BRICS bünyesinde gerçekten önemli fırsatlar yakalayabileceğine inanıyorum. Bu tür oluşumların içerisinde yer almak dünyada her türlü oluşuma ve yapılacak atılımlara ortak olmanız anlamına gelir. Bu size zarar değil fayda sağlar" ifadelerini kullandı.

ÜÇÜNCÜ NÜKLEERİ ÇİNLİLERLE YAPACAĞIZ, Şİ'Yİ TÜRKİYE'YE DAVET ETTİM

Zirve çerçevesinde Çin Devlet Başkanı Şi ile kapsamlı görüşmeleri olduğunu söyleyen Erdoğan, şöyle konuştu: