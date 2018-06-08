Erdoğan'dan Demirören için taziye mesajı

Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in hayatını kaybetmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, taziye mesajı yayınladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında ''Çalışma hayatında önemli başarılara imza atan, ülkemize değerli katkılarda bulunan kıymetli sanayici ve iş adamı Erdoğan Demirören, her zaman hayırla yad edilecektir'' ifadelerine yer verdi.
Cumhurbaşkanı, Erdoğan Demirören'in vefatının ardından aileyi telefonla arayıp, taziyede de bulundu.
Erdoğan, 2014 yılında bir haber dolayısıyla arayıp azarladığı Erdoğan Demirören'i ağlatmış, basına yansıyan görüşme haftalarca konuşulmuştu.