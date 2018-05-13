Erdoğan'dan Davutoğlu'na çizik

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milletvekili listesini hazırlarken 'sadakat' ve 'güven' kriterlerine bakacağı, Davutoğlu ekibinden başvuru yapan isimlerin liste dışı kalabileceği belirtiliyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın milletvekili listeleriyle ilgili ilk çalışmasını Özbekistan-Güney Kore gezisi sırasında uçakta ve gece otelde yaptığı öğrenildi.

Erdoğan’ın ilk etapta oluşturduğu listede, halen milletvekili olanlardan sadece 120 ismin bulunduğu öne sürüldü.

Aday adaylarının Cemaat bağlantıları, yakın akraba ve arkadaşları arasında Cemaatçi olup olmadığı, buna ilişkin istihbarat raporlarıyla da desteklenerek inceleniyor. Başvuran isimlerin ‘akçeli işlerle’ ilgili bölgesinde ve yerelde hakkında çıkan iddialar, teşkilat ve parti tabanı tarafından kendisi hakkında yapılan değerlendirmeler de dikkate alınıyor. Mevcut milletvekillerinin ise Meclis’te gösterdiği performans ve devamlılıklarına bakılıyor.

Yeni AKP grubunda, Meclis’te sayısal çoğunlukla ilgili sıkıntı yaşanabileceği de göz önünde bulundurularak, gruba girecek tüm isimlerin ‘sadakat ve güven esasına’ göre seçileceği belirtiliyor. Geçmiş dönemde parti politikalarına ters düşen isimler listeye konulmayacak. Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ekibinden adaylık başvurusu yapan isimlerin de bu elemeye takılacağı kaydediliyor. Son çalışma, Erdoğan İngiltere ziyaretinden döndükten sonra partide oluşturulan üst kurulla birlikte yapılacak.

