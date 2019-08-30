Erdoğan'dan Davutoğlu'na: Bagajlarında ne varsa ortaya döksünler

Yeni parti tartışmalarına ilişkin açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bu arkadaşlar ne söyleyeceklerse gelsinler söylesinler, böyle lafla tehdit olmaz. Bagajlarında ne varsa ortaya döksünler, döksünler ki belki biraz fayda edebilirler' dedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İdlib’le ilgili gelişmeler hakkında konuşan Erdoğan, "İdlib ‘bizim istediğimiz noktadadır’ dersek bu yalan olur. Şu anda bizim istediğimiz noktada değil. Zira İdlib'de şu anda 60 bin civarında insan öldürüldü. Bunun dışında 1-2 katı göç var. Bunlar tabii kuzeyi zorluyorlar, bize doğru geliyorlar. Bu konuda da bizim tedbirli olmamız lazım. Biz de bütün tedbirlerimizi şu anda almış durumdayız. İdlib’de 9 ve 10 nolu gözlem kulelerimize bazı tacizler olmuştu. Sayın Putin’le yaptığımız görüşme sonrası gerekli uyarılar yapıldı. BM Genel Kurulu’nda Sayın Trump’la bir araya geleceğiz. Orada da yine bu konuları ele alacağız" diye konuştu.

'BUNLAR BİZİM DERDİMİZ DEĞİL'

Erdoğan'ın yeni parti iddialarına ilişkin de şunları söyledi:

"Bizim partimizde grup kuracak şekilde ayrılıp şu anda CHP'nin içinde sığıntı durumuna düşenler oldu. Bunlar derdimiz değil. AK Parti olarak adeta bir tarih yazar durumdayız. AK Parti ulusal olmaktan uluslar arası bir parti olma durumuna çıkmış durumdayız. Lafla tehdit olmaz. Bunların söyleyebileceklerini ortaya dökmelerinde fayda var. Bizim endişemiz yok. AK Parti çalışmalarını en güzel şeklide, ülke yatırımı ve insan yatırımı en güzel şekilde yapıyor. Eşşek ölür kalır semeri, insan ölün kalır eseri. Biz yolumuza devam ediyoruz."